Stade Rennais: Ce que l’Europe a rapporté à Rennes depuis 10 ans

Le Stade Rennais est devenu un invité régulier à la table des clubs européens.

Eliminé au niveau des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais boucle sa saison 2023-2024 avec autant d’argent ou presque qu’il n’a achevé sa campagne précédente. Voilà cinq ans que le club breton est régulièrement qualifié pour les épreuves continentales, avant cela il n’y était pas aussi souvent convié. Si bien que sur dix ans, selon nos calculs à Sportune, le club rennais cumule 86,067 millions d’euros de primes de l’UEFA. Soit une moyenne de 8,6 millions par saison sur la décennie

Une moyenne à 17 M€ sur le Stade Rennais ces cinq dernières saisons

Et plus justement ici, 17,2 millions d’euros par an, depuis que le club se qualifie. C’est non loin de sa saison 2018-19 conclue par un huitième de finale de la Ligue Europa. Sa meilleure performance dans le tournoi. Mais son meilleur exercice sur le plan financier reste celle de son passage en Ligue des champions, qu’il disputait pour la première fois de son histoire. Il a valu au club la rondelette somme de 32,4 millions d’euros, au double environ de l’ordinaire du club en Europe.

Le cinquième club français sur les gains de l’UEFA sur la décennie

Sur dix ans, de l’édition 2013-14 à la dernière achevée en 2023, le Stade Rennais se classe cinquième club français en terme de gains cumulés sur les coupes européennes, derrière le Paris Saint-Germain, chaque année qualifiée pour la C1, suivi de l’Olympique Lyonnais, de l’Olympique de Marseille et du Losc Lille.

Ce que l’Europe a rapporté au Stade Rennais depuis 10 ans

2023 = 11,129 M€ (C3)

2022 = 8,543 M€ (C4)

2021 = 32,399 M€ (C1)

2020 = 14,396 M€ (C3)

2019 = 19,600 M€ (C3)

2018 = –

2017 = –

2016 = –

2015 = –

2014 = –

Total = 86,067 M€