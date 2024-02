RC Les, Stade Rennais, TFC: Ce qu’ils vont financièrement gagner des Coupes d’Europe

L’aventure européenne s’arrête pour le Stade Rennais, le RC Lens et le TFC éliminés au stade des barrages.

Si l’Olympique de Marseille a validé son billet, eux n’en était pas loin. Eliminé, mais sans démériter, le RC Lens contre Fribourg, le Stade Rennais face à l’AC Milan et et le Toulouse FC contre le Benfica. L’aventure européenne s’arrête en barrages de la Ligue Europa, aux portes des huitièmes de finale.

Le RC Lens pourra prétendre à plus de 50 M€

Cette saison européenne ne leur rapporte pas autant à tous les trois. Car le RC Lens a disputé la plus prestigieuse et conséquemment lucrative Ligue des champions. Troisièmes de leurs groupe, les Nordistes ont été reversés en Ligue Europa. A l’addition de la prime commune à toutes les formations de la C1, des performances en phase de groupes, du classement au coefficient, des droits TV et de l’accessit aux barrages, les Lensois devraient gagner 52,8 millions d’euros pour leur retour dans les compétitions continentales.

Stade Rennais et TFC sensiblement au même niveau

Le cumul est bien moindre pour le Stade Rennais et le TFC. Si les premiers ont une meilleure part au classement au coefficient, qui se calcule sur les performances européennes des dix dernières saisons, les Violets prétendent à plus grosse part des droits TV, du fait de leur succès en Coupe de France, la saison dernière. Suivant le même mode de répartition que Lens mais appliqué à la C3 (prime commune, bonus à la performance, classement au coefficient et marketpool), les Rouge et Noir devraient recevoir 11,8 millions d’euros et les Haut-Garonnais, 11,6 millions d’euros.

Ces trois clubs ont déjà tous reçu plusieurs versements de l’UEFA au grès de leur progression dans les compétitions. Le prochain interviendra sur la fin du mois de mars.