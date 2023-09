RC Strasbourg: Un sponsor sur le maillot prolonge de quatre ans

Le RCSA a prolongé son partenariat avec la marque Hager.

Le Racing Club de Strasbourg Alsace, qui entame sa septième saison consécutive en Ligue 1, a annoncé la prolongation de son partenariat avec Hager en tant que Partenaire Principal pour une période de quatre ans, allant de 2023 à 2027. A terme de cette extension cela fera une décennie que le spécialiste de la fourniture et services pour les installations électriques, collabore avec le club alsacien.

Vers une décennie de collaboration entre le RC Strasbourg et Hager

« C’est un groupe majeur en matière d’innovation dans le secteur électrique, avec lequel nous partageons une vision et des valeurs mais aussi d’une volonté de rester simples et authentiques tout en recherchant l’excellence, détaille par communiqué, le Président du Racing, Marc Keller. « En tant qu’entreprise familiale ancrée en Alsace et en Europe, le renouvellement de notre partenariat avec le RCSA, pour atteindre 10 années consécutives d’engagement mutuel, était pour nous une évidence tant nous partageons de valeurs communes et la recherche permanente de l’excellence », ajoute le CEO de Hager Group, Daniel Hager.

Un sponsor visible sur la pocket des maillots du RCSA

En tant que Partenaire Principal, le partenaire commercial verra sa marque, « Hager », continuer à être visible sur les maillots sur la pocket droite des joueurs du RC Strasbourg et dans le stade. Ce partenariat englobera également de nombreuses activités destinées aux fans, aux employés de Hager Group et aux clients, visant à offrir de nouvelles expériences et à renforcer la passion des supporters.