RC Strasbourg: Un nouveau sponsor majeur sur le maillot du RCSA

Un sponsor du RC Strasbourg renforce sa présence et visibilité.

Würth France, l’un des leaders mondiaux des fournitures industrielles, est devenu le nouveau sponsor majeur du Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA). Le contrat porte sur trois saisons et prévoit que le logo de Würth figurera sur le devant du maillot des joueurs du RCSA.

déjà sponsor du RC Strasbourg, Würth France se place sur le maillot

La présence du logo de Würth France sur le maillot du RCSA permettra de renforcer la visibilité de l’entreprise auprès d’un large public, en France et à l’étranger. Les deux marques sont des collaborateurs fidèles et historique puisqu’ensemble depuis trente ans, dont douze continus. Le partenariat monte d’un cran avec cette prolongation et la présence de Würth France sur le maillot des joueurs.

« Je suis très heureux de la reconduction de ce partenariat important et je tiens à remercier Claude Kopff pour sa confiance, sa fidélité et son implication dans notre projet, explique par communiqué le Président du RCSA, Marc Keller. Würth est une entreprise familiale d’envergure mondiale solidement ancrée en Alsace, un groupe majeur en matière d’innovation avec lequel nous partageons une vision et des valeurs fondamentales et une même volonté de rester simples et authentiques tout en recherchant l’excellence. »

Un contrat de sponsoring animé par des joueurs du RCSA

La cérémonie de signature du contrat de sponsoring a eu lieu le 16 novembre dernier au siège social de Würth France à Erstein. Elle a été suivie d’une séance de dédicaces avec cinq joueurs du RCSA : Alexandre Oukidja, Felipe Saad, Jérémy Blayac, Vincent Nogueira et Ihsan Sacko.