RC Lens: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Brice Samba, l’un des patrons du collectif du RC Lens a récemment été prolongé jusqu’en 2028.

Une deuxième place à défendre, c’est dans la peau du dauphin surprise du PSG, au terme du dernier exercice que se présente le RC Lens, à l’ouverture de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Un collectif qui, à ce stade déjà bien avancé du marché des transferts n’a que peu bougé. Quoiqu’il a perdu la capitaine et roc du milieu, Seko Fofana, ainsi que l’attaquant Loïs Openda devenu, à 43 millions d’euros payés par le RB Leipzig, la cession la plus chère de l’histoire du club.

Le RC Lens a perdu son joueur le plus bankable

Côté recrues, Angelo Fulgini sur une aile et Andy Diouf dans l’axe du milieu renforcent le onze type à la rentrée ; celui que communiqué le journal L’Equipe. Il vaut 112 millions d’euros au cumul, soit un joueur valorisé à l’estimation moyenne de 10 millions d’euros, comme la cote marchande de l’international polonais, Przemyslaw Frankowski. C’est l’Argentin Facundo Medina le joueur le plus bankable de cet effectif sang et or.

Des contrats signés sur le long terme pour les cadres du onze type

Sur l’aspect contractuel, le RC Lens a pris toutes les bonnes dispositions avec ses cadres, puisqu’aucun n’est visé par un fin à très court terme de la fin de la saison 2023-2024, ni de la suivante en 2025. La campagne en Ligue des champions, la première du club depuis vingt ans, doit permettre à tous les joueurs lensois de s’illustrer et se valoriser aux yeux de tous les suiveurs du football international.

Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 du RC Lens sur le mercato ?

– Brice Samba = 12 M€

– Jonathan Gradit = 5 M€

– Facundo Medina = 20 M€

– Kevin Danso = 18 M€

– Przemyslaw Frankowski = 10 M€

– Salis Abdul Samed = 15 M€

– Andy Diouf = 12 M€

– Deiver Machado = 4 M€

– Adrien Thomasson = 5 M€

– Florian Sotoca = 4 M€

– Angelo Fulgini = 7 M€

Total = 112 M€