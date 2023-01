Quand Kipsta réinvente le concept des « crampons » moulés

Elle s’appelle Traxium Compressor, elle est la toute dernière innovation sortie des ateliers de Kipsta.

A la lecture de ce titre, vous pensez crampons moulés, vissés ou autres alternatives, selon le terrain pratiqué ? Nous parlons de chaussures, et de moulés ou de moulages c’est selon les étapes du processus, de la nouvelle paire 100% française et novatrice dans sa fabrication.

La nouvelle Traxium Compressor est 100% française

Elle s’appelle Traxium Compressor, elle a été imaginée à Tourcoing, entre les murs du centre Kipsta qui la développe et commercialise, puis fabriquée à Nantes dans l’entreprise de plasturgie Demgy Atlantique, où elle est moulée en une seule étape de confection. Elle n’a ni couture, ni colle et pas plus de lacets.

Kipsta promet un plus long niveau de pratique

La division foot de Décathlon tient avec ce modèle, la promesse d’une durabilité en moyenne trois fois et demie supérieure au marché, selon ce qu’elle communique, et pas moins de 350 expériences de jeu garanties. La chaussure sort ce 13 janvier dans le commerce, elle sera vendue à moins de 100 euros.