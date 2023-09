PSG: Verratti réagit à son départ du PSG, Nasser Al-Khelaïfi également

Marco Verratti et le PSG, c’en est désormais fini.

Cette fois c’est officiel. Attendu depuis un certains temps, et alors que le marché des transferts s’est achevé en France, ce 1er septembre, Marco Verratti quitte officiellement le Paris Saint-Germain et l’Europe du football, pour le Al-Arabi SC, au Qatar, moyennant une indemnité de transfert estimée à 45 millions d’euros hors bonus.

Verratti quitte officiellement le PSG pour le Qatar

Ce départ désormais officialisé, Petit Hibou a réagit via un communiqué publié par le PSG. « J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours », explique le milieu de terrain.

Et son désormais ex-président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi d’ajouter : « Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n’oublierai jamais son arrivée en 2012 à l’âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J’aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure »£.