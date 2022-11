PSG: Un maillot « Peace and Love » pour affronter l’AJ Auxerre

Le PSG se présentera avec un maillot floqué de la mention « Peace and Love », dimanche pour affronter l’AJ Auxerre.

C’est le traditionnel week-end au profit des Bleuets de France. A la veille des commémorations du 11 novembre, les clubs du foot professionnel se joignent à la LFP, pour aider financièrement l’association, en portant la fleur bleue qui la symbolise, et en levant des fonds remis ensuite, au bénéfice des soldats blessés ou décédés, pour les aider ainsi que leurs familles. Dimanche, en plus, le PSG recevra l’AJ Auxerre, en Ligue 1 (13h), avec une attention supplémentaire, pour l’occasion.

Le PSG s’associe à sa manière à l’opération Bleuets de France

Pour ce faire, le club de la capitale se présentera sur sa pelouse du Parc des Princes, avec un maillot floqué de la référence « Peace and Love » (paix et amour). « Le Paris Saint-Germain rend un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre en floquant leur maillot avec un logo tiré du symbole « Peace and Love » et créé à la suite des attentats qui ont eu lieu à Paris en 2015″, détaille la Ligue des football, dans son communiqué. Ces tuniques seront normalement vendues après le match aux enchères, et les fonds redistribués en intégralités.

L’AJ Auxerre, aussi, a ses propres initiatives

L’AJ Auxerre, adversaire du Paris Saint-Germain dimanche, participe elle aussi à l’événement, en le faisant sur plusieurs temps forts, avec des hommages rendus par les jeunes du centre de formation, deux pros annoncés aux commémorations du 11 novembre, une session d’entraînement ouverte aux pupilles de la nation et des blessés de guerre en avril ou encore choisir des bénéficiaires des Bleuets de France, pour être porte-drapeau du club, le week-end du 8 mai, au jour pour l’AJA d’affronter Clermont.