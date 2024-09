PSG: Un espoir du PSG signe avec VV Consulting

Yoram Zague a choisi l’agence VV Consulting pour l’accompagner dans sa carrière de footballeur.

En tant que club comptant parmi les meilleurs formateurs du football français (il était le troisième la saison dernière après le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille), il est logique que le Paris Saint-Germain soit suivi de près pour ses jeunes apprentis footballeurs. L’agence VV Consulting l’a bien incorporé, elle vient de recruter en son sein Yoram Zague, en apprentissage entre les murs du champion de France.

Yoram Zague intègre l’agence de Vadim Vasilyev

Zague est un latéral polyvalent, il a 18 ans et est natif de Paris. Il n’est plus totalement un novice puisqu’après avoir signé son premier contrat pro en 2023 jusqu’en 2027, il a joué cinq matchs avec les A du PSG, la saison dernière. Titulaire à quatre reprises, il a même inscrit un premier but en carrière face à l’OGC Nice en Ligue 1. Yoram Zague a donc choisi VV Consulting pour accompagner la suite de son parcours. La société est celle créée par Vadim Vasilyev, qui fut un temps le président de l’AS Monaco, avant d’embrasser la carrière d’agent de footballeur.

Un joueur de plus du PSG dans le pool des athlètes

Zague y retrouvera dans le pool des athlètes Ilyes Housni, un attaquant de la même génération qu’il a côtoyé au PSG et que le club a prêté cette saison au Havre. Housni comme Zague a été récemment recruté par VV Consulting qui veille aussi aux intérêts de joueurs plus cotés comme l’ancien Marseillais devenu Lyonnais, Jordan Veretout.