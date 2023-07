PSG: Skriniar, Ugarte, Asensio, les salaires des premières recrues

Déjà trois recrues ont rejoint le PSG en ce début d’été.

Manuel Ugarte est la troisième recrue de l’été officialisée ce vendredi par le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 22 ans, arrivé en provenance du Benfica, est le premier avec indemnité sur le transfert, après les renforts successifs de Milan Skriniar et de Marco Asensio, l’un et l’autre en fin de contrat respectivement à l’Inter Milan et au Real Madrid.

Des contrats de 5 ans pour Skriniar et Ugarte, trois pour Asensio

Skriniar et Ugarte ont paraphé des contrats longs de cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2028, contre trois ans, jusqu’en 2026, au milieu offensif espagnol. Le défenseur slovaque Milan Skriniar est des trois celui qui va justifier du plus gros salaire, estimé proche de 9 millions d’euros la saison, plus 2 millions de bonus. Marco Asensio s’en approche avec des émoluments annuels estimés à 8 millions d’euros et 2 millions qui s’ajoutent en bonus possibles.

La masse salariale du PSG a considérablement diminué

Quant à Manuel Ugarte, le plus jeune (22 ans) et le moins expérimenté, il avoisinera les 3 millions d’euros par saison. Au niveau de sa masse salariale, le PSG champion du monde la saison dernière, voit la sienne fondre significativement avec les départs de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Elle pourrait encore diminuer si Kylian Mbappé pour élément le mieux payé de l’équipe doit aussi s’en aller.