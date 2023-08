PSG, RC Lens: On a simulé leur tirage en Ligue des champions

C’est jour de tirage en Ligue des champions.

C’est ce jeudi soir à partir de 18h, que se déroule le tirage au sort de la phase de groupes de la saison 2023-2024 de la Ligue des champions. Deux clubs français sont engagés, le PSG champion de France et son dauphin le RC Lens. Le sort qui les attend ne devrait pas être le même, Paris étant normalement plus épargné que le RCL, puisqu’il est dans le chapeau 1 des favoris et le 4 pour les Nordistes.

Le PSG dans le chapeau 1 et le RC Lens dans le 4

Qu’en sera-t-il précisément au tirage des boules cette fin de journée ? Tout est possible dans le sens « complexe » ou inversement. Pour se faire une idée, nous avons simulé l’opération sur la plateforme dédiée Drawinker. Et le résultat qui nous est proposé est à se demander qui du Paris Saint-Germain ou du Racing Club de Lens s’en sortirait le mieux.

Vers un tirage homogène en Ligue des champions ?

Car les premiers auraient à en découdre avec le Manchester United de Rashford, Varane et autre Anthony Martial et en plus de la Real Sociedad et l’Etoile Rouge de Belgrade. Pas simple. Plus homogène semblerait être le groupe B de Lens s’il se matérialisait, avec le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg et le FC Séville. Ça pourrait laisser aux hommes de Franck Haise, une opportunité de voir les huitièmes de finale de la compétition. Sinon, le tirage qui nous a été proposé est plutôt équilibré dans son ensemble, avec des groupes certes relevés, mais aucun ici qui ne soit dit « de la mort ». A voir ce jeudi en fin de journée, quelle sera la réalité des choses.