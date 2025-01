Quel sont les sponsors de Xavi Simons ?

En 2023, Xavi Simons a changé d’équipementier en basculant d’Adidas vers Puma.

Il n’a que 21 ans, mais sa carrière professionnelle est déjà dictée par plus que le rectangle vert. Phénomène précoce des réseaux sociaux, Xavi Simons est un joueur hautement bankable, que le RB Leipzig a officiellement recruté ce jeudi depuis le Paris SG. Il l’est aussi des commanditaires du sport.

Red Bull l’a recruté dans le pool de ses ambassadeurs

A l’automne, c’est le géant de la boisson énergétique Red Bull qui l’a enregistré dans le pool de ses athlètes, aux côtés de grands noms ronflants : Neymar, Sergio Ramos ou Memphis Depay. Le groupe autrichien est aussi l’actionnaire majoritaire de son club, le RB Leipzig. Avant cela, en 2023, l’équipementier Puma l’a pris dans ses filets. Il a rejoint pour l’occasion les têtes d’affiches de la marque, après avoir collaboré précédemment avec la concurrente Adidas.

Un sponsor commun au club qui l’a formé avant le PSG

Autrement que ces collaborations, Xavi Simons est associé à Spotify, qui est aussi le partenaire premium du FC Barcelone, un précédent club avant de s’engager avec le Paris SG. Et depuis ce jeudi officiellement avec le RB Leipzig. Et il assure aussi la promotion du groupe spécialiste de l’équipement électronique et électroménager LG, pour ses écrans de télévision.