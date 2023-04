Les 10 footballeuses les mieux payées de France en 2023

Des internationales françaises mais pas que, au top 10 des footballeuses les mieux payées de France en 2023.

Parce qu’ils peuvent proposer des rémunérations trois fois et plus conséquent que la concurrence, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dominent forcément le classement des plus haut salaires versés dans le football féminin français, sur ce deuxième trimestre de l’année 2023. Selon les informations récentes du journal L’Equipe, la moyenne est de 14 000 euros brut mensuels chez les Fenottes et 12 000 €/mois, au club parisien.

Le PSG et l’OL dominent le classement des salaires du foot en France

Mais bien plus encore, pour les dix joueuses les mieux payées du football national, avec en tête l’attaquante parisienne, Marie-Antoinette Katoto, qui gagne l’équivalent estimé de 600 000 euros brut annuels, moins les primes individuelles ou collectives à la performance. Elle jouit à ce titre, d’un des plus gros contrat du football féminin, dans la même veine proche que la double Ballon d’or, chef d’orchestre de l’Espagne et du FC Barcelone, Alexia Putellas.

Marie-Antoinette Katoto numéro un française et pas loin à l’internationale

Marie-Antoinette Katoto est la première internationale française à atteindre ce niveau de rémunération. Lentement, c’est vrai, mais sûrement quand même, la professionnalisation de la discipline s’accélère, tout autour notamment pour ce qui relève des diffuseurs ou des sponsors. Avec le Mondial 2023 en approche, la France a une bonne carte à jouer pour son palmarès, mais plus largement pour l’essor du ballon rond et pour donner au plus grand nombre, l’envie de se licencier au service d’un club.

Les 10 footballeuses les mieux payées de France en 2023

10=. Daniëlle van de Donk (OL) = 324 000 €

10=. Grace Geyoro (PSG) = 324 000 €

8. Griedge Mbock (OL) = 336 000 €

7. Delphine Cascarino (OL) = 360 000 €

6. Amel Majri (OL) = 384 000 €

5. Ada Hegerberg (OL) = 420 000 €

4. Kadidiatou Diani (PSG) = 456 000 €

3. Wendie Renard (OL) = 480 000 €

2. Lieke Martens (PSG) = 504 000 €

1. Marie-Antoinette Katoto (PSG) = 600 000 €