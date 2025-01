LOSC. Salaire, durée, les détails du contrat offert par Al-Nassr à Jonathan David

S’il paraît désormais acquis que Jonathan David n’ira pas, avec le LOSC Lille, au-delà de son contrat encours, rien ne garanti que l’attaquant canadien bouclera la saison sous le maillot des Dogues. Sportivement, le club nordiste a toutes les bonnes raisons de le conserver jusqu’au bout. Surtout s’il parvient à décrocher une place dans la clinquante Ligue des champions.

Mais s’il doit échouer à cela, alors le LOSC a-t-il plus à gagner à le laisser partir cet hiver, en contrepartie pour lui, de recevoir une indemnité. Justement, selon une information venue d’Angleterre, Al-Nassr en Arabie Saoudite a fait une offre en ce sens. Elle serait de 10 millions d’euros, pour compenser les six mois qu’il reste au contrat du joueur, jusqu’à son terme au 30 juin.

Et de contrat, celui pour Jonathan David s’étend sur trois ans. Avec une rémunération avancée à près de 6 millions d’euros par saison. En net de charges et d’impôts. Présentement, l’attaquant de 24 ans approche un salaire de 2,85 millions d’euros par an. Mais ici exprimés en brut.

🚨💰 #AlNassr joined the race for #David: the 🇸🇦 club is preparing a €10m offer for #Lille and a 3-year contract worth over €6m/y for the player.

💭 The 🇨🇦 ST prefers staying in 🇪🇺 – where Inter and 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 top clubs are interested – but such an offer could make him reconsider. pic.twitter.com/bzqH61Kp4p

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 3, 2025