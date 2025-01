OM, RC Lens. Quel est le salaire de Paul Lopez proche d’un prêt à Lens ?

Pau Lopez pourrait revenir en France, cette fois sous le maillot du RC Lens.

Reverra-t-on Pau Lopez sur les pelouses de la Ligue 1 ? C’est bien possible, d’après les informations conjointes de plusieurs médias, parmi lesquels Foot Mercato pour l’un des premiers. Le gardien espagnol, toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille mais en prêt cette saison chez lui, à Gérone, intéresse le RC Lens, dans la perspective d’un départ de Brice Samba au poste.

L’opération se négocierait autour d’un autre prêt de six mois, pour boucler l’exercice en cours, assorti d’une option d’achat à terme de celui-ci. Cela impliquerait alors pour l’OM et Gérone de casser le prêt actuel du joueur. Cela supposerait aussi que le RC Lens prenne à sa charge pour la suite, le salaire que perçoit le portier de 30 ans.

Un salaire à l’OM supérieur à celui de Brice Samba à Lens

Selon les estimations de L’Equipe, il approche les 280 000 euros brut mensuels hors primes, soit une saison à près de 3,36 millions d’euros. C’est plus que n’en gagne présentement Brice Samba en poste dans les buts lensois (210 000 euros brut mensuels), qui est lui même le joueur le mieux payé de la formation Sang et Or.

Titulaire qu’à une seule reprise avec la formation catalane, Pau Lopez vit un début de saison sportivement compliqué. Entre l’Olympique de Marseille et Gérone, il était question d’une option d’achat à 6,5 millions d’euros. Elle pourrait-être sensiblement la même avec le RC Lens.