ASSE. Les Verts ont plus de 37 M€ de dettes en 2024

Financières, de fournisseurs ou fiscale, l’ASSE a des dettes à rembourser.

En reprenant l’AS Saint-Etienne sur la fin du mois de mai dernier, le fonds Kilmer Sport a aussi hérité des dettes de la formation stéphanoise. Au 30 juin 2024, elles s’élevaient à un peu plus de 37 millions d’euros, ainsi que cela est mentionné dans les comptes de l’exercice 2023-2024 que Sportune a consulté et dont nous vous donnions récemment les détails.

Un PGE contracté pendant la Covid

Les emprunts et dettes financières en constituent l’essentiel, à hauteur de 14,2 millions d’euros. L’ASSE a notamment obtenus (comme la très grande majorité des clubs professionnels à l’époque), un prêt garanti par l’état (PGE) au moment de la crise de la Covid. Celui-ci était de 10 millions d’euros, les Verts en ont encore 4,7 millions à rembourser, tout en précisant être à jour dans les échéances.

Des dettes majoritairement à court terme

Le reste est de la dette fournisseurs (7,14 M€), fiscales et sociales (6,8), de la dette sur immobilisations (3,2 M€) et les autres dettes représentent 1,1 millions d’euros. Soit un total proche de 37,5 millions d’euros au terme de la saison dernière. Sur ce montant, la grosse majorité (20,5 millions d’euros) est à rembourser sur un an, 2,9 millions le sont sur plus d’un an et presque trois millions d’euros le sont à plus de cinq ans.