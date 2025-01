A l’amortissement, combien le RC Lens doit vendre Andy Diouf cet hiver ?

Le RC Lens a des touches depuis l’Angleterre pour son milieu, Andy Diouf.

Partira ? Partira pas ? Au RC Lens c’est un peu la question qui concerne tout le monde ou presque, dans le collectif de Will Still. Même les cadres indéboulonnables des saisons dernières ne sont pas certains de finir la saison sous le maillot Sang et Or, le meilleur exemple étant celui du gardien et capitaine, Brice Samba.

Andy Diouf a été recruté 14 M€ par le RC Lens

Un autre annoncé comme possiblement partant en janvier est Andy Diouf. Encore que dans le cas du milieu axial de 21 ans, les informations sont plutôt contradictoires. Cadre de l’équipe lensoise, il serait particulièrement suivi de l’autre côté de la Manche, en Premier League anglaise. Andy Diouf est arrivé au RC Lens au tout début de la saison 2023-2024, en provenance de Bâle en Suisse et contre 14 millions d’euros d’indemnité sur le transfert.

Un peu moins de 10 M$ sur ce mercato de l’hiver

Comme le joueur a signé un contrat longue durée de cinq ans, cela signifie qu’à l’amortissement Andy Dipuf vaut sur marché des transferts de l’intersaison 2024-2025, 9,8 millions d’euros pour le RC Lens. Et c’est tout pile l’estimation de sa valorisation du moment par la plateforme Transfermarkt. Mais pas nécessairement celle que donne le RC Lens pour lui.