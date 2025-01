La Ligue 1 se joue désormais sur Monopoly

La Ligue 1 se diversifie, en licence avec l’un des plus populaires des jeux de société.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) poursuit sa stratégie de diversification avec le lancement d’une édition spéciale Monopoly Ligue 1 McDonald’s. Ce nouveau produit dérivé, fruit d’un accord entre l’agence Sporeo Licence et Activation et Winning Moves (détenteur des droits Hasbro), est désormais disponible dans les rayons jeux de société et sur les plateformes de vente en ligne.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de développement commercial pour la LFP, qui a récemment modernisé son identité visuelle. Le programme de licences s’enrichit également avec l’arrivée de nouveaux partenaires comme Marabout (édition) et Hamelin (fournitures scolaires), rejoignant ainsi les acteurs historiques tels qu’EA Sports, Sega, Konami et Panini.

La Ligue 1 développe de nouvelles marques pour ratisser plus large

« Les chantiers ont été nombreux pour LFP Media ces derniers mois avec le lancement d’un rebranding, en profondeur, des différentes compétitions du football professionnel (identités visuelles, habillages TV, dispositifs protocolaires dans le cadre des avant-matchs, identité sonore, génériques, trophées et récompenses individuelles…) », détaille par communiqué, le responsable de la marque à la LFP, Alexis Michel. « Pouvoir installer ces « nouvelles » marques et leurs assets et devenir désirable pour les acteurs de la licence et de la distribution deviennent des priorités pour la Ligue. Le feuilleton sportif préféré des français doit être en capacité de pénétrer ces marchés porteurs, permettant aux marques (Ligue 1, Ligue 2, Trophée des Champions et eLigue 1) de s’exprimer, mais également de valoriser et de donner de la visibilité aux clubs professionnels. »

Pour la LFP, l’enjeu est double : capitaliser sur l’attrait de la Ligue 1, qui attire plus de 8 millions de spectateurs par saison et intéresse 22 millions de Français, tout en développant de nouveaux points de contact avec les supporters. Une stratégie qui semble porter ses fruits, comme en témoigne l’intérêt croissant des acteurs du marché des licences pour les actifs de la ligue professionnelle.