OM. Qui vend le plus de maillots à son nom cette saison à l’OM ?

Même s’il est arrivé plus tardivement, Adrian Rabiot s’impose comme l’un des joueurs les plus demandés par les supporters de l’OM sur leur maillot/

C’est un domaine qui traditionnellement performe du côté de l’Olympique de Marseille et de ses très nombreux supporters. Mais cette saison particulièrement, nourrit par l’arrivée du prometteur Roberto De Zerbi et un recrutement clinquant à l’instar du transfert du milieu international français Adrien Rabiot, le merchandising est en ébullition.

L’OM domine le classement des maillots les plus vendus

Première pièce la plus demandée par les fans, les maillots de l’OM sont ceux qui se vendent le mieux cette saison 2024-2025 sur les espaces digitaux et physiques de la marque Foot.fr. En ce qui concerne le club phocéen, le site Foot Mercato (qui a les même propriétaires que Foot.fr) précise les noms des joueurs les plus demandés en flocage au dos des tuniques achetées par les consommateurs.

Trois recrues et le capitaine pour plus réclamés

Sans trop de surprise, les recrues se distinguent, à savoir l’ailier anglais Mason Greenwood et les milieux de terrain de l’axe : l’international danois, Pierre-Emile Højbjerg et son homologue de l’équipe de France, Adrien Rabiot. Le défenseur argentin Léonardo Balerdi, promu par son nouveau coach capitaine de l’Olympique de Marseille, complète ce trio des plus gros vendeurs de maillots.