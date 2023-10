PSG n°1, les 15 clubs qui gagnent le plus du sponsoring

Le PSG génère des gros revenus de ses sponsors, notamment ceux sur les maillots. Mais ces recettes dépendent beaucoup des stars qui sont dans l’équipe.

C’est un secteur fragilisé, nous apprend L’Equipe ce mercredi, par les départs des deux locomotives sud-américaines que sont Lionel Messi et Neymar. A l’instar de crypto.com cité dans le sujet, des commanditaires du PSG réfléchiraient à poursuivre leur engagement avec le club de la capitale. Le sponsoring est pourtant un terrain particulièrement favorable au Paris Saint-Germain, puisqu’il est celui qui dans le football, gagne le plus des partenariats commerciaux.

Les sponsors pèsent 58% du chiffre d’affaires du PSG

C’est selon les derniers chiffres connus de 2022, à l’époque justement évoluait encore sous le maillot parisien Lionel Messi et Neymar. Grâce à sa petite trentaine de marques associées à plus ou moins grande échelle, le club génère des revenus de 383 millions d’euros sur cette ligne comptable. Cela compte naturellement, à ce point même que cela représente plus de la moitié (58%) du chiffre d’affaires total produit, hors opérations sur le marché des transferts.

Un secteur mis à mal par les départs de Messi et Neymar ?

Seuls quatre autres clubs parviennent à tirer plus de 300 millions d’euros brut des collaborations commerciales et seulement dix gagne la moitié ou plus du PSG. Rien qu’avec ses deux sponsors majeurs, le PSG revendique avec Qatar Airways le deuxième commanditaire le plus cher sur un maillot et Nike, le cinquième chez les équipementiers. Faudrait-il pour le PSG mesurer le ratio de ce que les départs de Messi et Neymar pourraient éventuellement occasionner en pertes, versus le poids de chacun sur la masse salariale d’alors. Le fait est qu’ici le PSG pourrait bien perdre son leadership.

Les 15 clubs de football qui gagnent le plus de leurs sponsors

1. Paris SG = 383 M€

2. Bayern Munich = 378 M€

3. Manchester City = 373 M€

4. Real Madrid = 318 M€

5. Manchester United = 309 M€

6. FC Barcelone = 284 M€

7. Liverpool = 275 M€

8. Tottenham = 215 M€

9. Chelsea = 209 M€

10. Juventus = 194 M€

11. Borussia Dortmund = 174 M€

12. Arsenal = 167 M€

13. Atlético de Madrid = 108 M€

14. Inter Milan = 87 M€

15. AC Milan = 87 M€