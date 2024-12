PSG – AS Monaco. Voilà le ballon spécial pour le Trophée des champions

Kipsta a repensé le design de son ballon pour le Trophée des champions.

Pour la 30e édition du Trophée des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco au Qatar, Decathlon dévoile un ballon spécialement conçu pour l’événement. L’équipementier officiel de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a développé une édition exclusive pour l »événement programmé prochainement.

Une livrée spéciale pour le match PSG – AS Monaco du 3 janvier

Le ballon arbore une livrée noire et or, couleurs emblématiques de la compétition, intégrant pour la première fois la nouvelle identité visuelle développée par la Ligue de Football Professionnel. Les logos du Paris SG et de l’AS Monaco, finalistes de cette édition, occupent une place centrale dans ce design inédit.

Le ballon fera ses débuts le 3 janvier au stade 974 de Doha, où le champion de France parisien affrontera son dauphin monégasque. La rencontre, diffusée dans de nombreux pays, sera retransmise en France par DAZN à partir de 17h30 (heure française).