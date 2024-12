OM : Un nouvel hydrateur officiel pour l’OM

Öko Europe est le nouvel hydrateur officiel de l’OM.

L’Olympique de Marseille renforce son engagement environnemental en s’associant à Öko Europe. L’entreprise française, spécialisée dans les solutions d’hydratation éco-responsables, devient partenaire officiel du club phocéen à partir de janvier 2025.

Hydrateur officiel des équipes de l’OM à partir de juillet 2025

Le partenariat se déroulera en deux phases. D’abord lié à l’organisation Treizième Homme, ÖKO Europe deviendra ensuite l’hydrateur officiel des équipes masculine et féminine de l’OM dès juillet 2025. Ce contrat, qui s’étendra jusqu’en juillet 2026, prévoit une visibilité sur les panneaux LED de l’Orange Vélodrome et les réseaux sociaux du club.

« Nous sommes ravis d’accueillir Öko Europe en tant que partenaire officiel », commente le directeur commercial et marketing de l’Olympique de Marseille, Grégory La Mela. « Ce partenariat reflète notre engagement envers la santé et le bien-être de nos joueuses et joueurs tout en soutenant une démarche écologique responsable. Ensemble, nous allons au-delà du sport pour promouvoir des comportements et des actions durables. »

Des gourdes en produits recyclables

L’accord inclut la fourniture de gourdes filtrantes au bénéfice des joueurs et joueuses. Une version aux couleurs de l’OM sera commercialisée lors de la saison 2025-2026. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de l’OM de réduction des déchets, les gourdes étant fabriquées à partir de plastique recyclable.