Cet ex du TFC et du Barça qui penserait à racheter l’Espanyol Barcelone

Martin Braithwaite a joué au FC Barcelone, mais c’est l’autre club de la ville, l’Espanyol, qu’il souhaiterait reprendre.

Sa carrière n’est pas encore terminée, mais à 33 ans, elle tend vers la fin pour Martin Braithwaite. L’ancien attaquant du Toulouse FC en Ligue 1 et plus tard du FC Barcelone évolue aujourd’hui sous les couleurs de Grêmio au Brésil. Depuis l’Amérique du Sud où il réside désormais l’international danois n’en oublie pas l’Europe et la Catalogne, puisque selon une information de AS, il envisagerait de racheter l’Espanyol Barcelone, club où il a évolué pendant deux saisons avant de partir libre.

Martin Braithwaite reposerait sur une fortune de 300 M€

Martin Braithwaite n’est pas qu’un « simple » athlète professionnel. Avec une fortune estimée à 300 millions d’euros, le Danois figure parmi les footballeurs les plus riches du monde. Un statut qu’il doit autant à ses qualités sur le terrain qu’à son flair entrepreneurial. Aux côtés de son oncle, Philip Michael, il a fondé en 2017 la société immobilière NYCE, spécialisée dans les maisons intelligentes et aujourd’hui valorisée à plus de 250 millions d’euros.

Mais Braithwaite ne s’est pas arrêté là : il possède également Trente, une marque de vêtements en France, ainsi qu’une société de catering végétalien à Barcelone. Même son investissement dans un simple chiringuito (restaurant de plage) à Gavá, en périphérie barcelonaise, est devenu un succès. Ajoutez à cela des placements rentables dans diverses start-ups, et vous obtenez le portrait d’un entrepreneur avisé.

Depuis 2016, l’Espanyol appartient au groupe chinois Rastar Group, dirigé par Chen Yansheng. Si l’homme d’affaires avait déboursé 17,76 millions d’euros pour acquérir la majorité des parts du club, ses investissements, bien que conséquents à l’époque (plus de 167 millions injectés), se sont taris ces dernières années. Résultat : l’Espanyol, en dents de scie entre Première et Seconde Division, peine à retrouver une stabilité durable. Cette saison encore, son mercato a été limité, avec seulement 400 000 euros dépensés pour renforcer l’équipe.

Poussé par la fenêtre de retour par la grande port de l’Espanyol ?

Dans ce contexte, les supporters voient en Martin Braithwaite une lueur d’espoir. En homme d’affaires accompli et en ancien joueur, il possède le profil idéal pour redonner au club catalan une nouvelle dynamique. L’attaquant danois avait quitté l’Espanyol sur des mots durs à l’égard de la direction actuelle, jugeant « honteuse » la dernière offre de prolongation formulée à son égard. Pourtant, il avait conclu par un « jusqu’à bientôt » chargé de sous-entendus.

Alors que sa famille continue de vivre à Barcelone, Braithwaite semble préparer son retour dans la cité catalane, cette fois dans un rôle d’investisseur. Mais pour que ce projet voie le jour, il faudra encore convaincre Chen Yansheng de céder le club et surtout de fixer un prix raisonnable.