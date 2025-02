La LFP gagne une bataille contre le piratage

La LFP se réjouit d’avoir gagné une bataille majeure contre les sites de streaming illégaux.

La Ligue de Football Professionnel intensifie sa lutte contre le streaming illégal. Une série d’ordonnances obtenues le 16 janvier auprès du Tribunal judiciaire de Paris vient renforcer son dispositif anti-piratage.

Les sites pirates déréférencés des moteurs de recherche

Cette nouvelle victoire juridique s’articule autour de deux axes majeurs. D’une part, les moteurs de recherche Google et Bing devront déréférencer les sites illégaux. D’autre part, les services DNS alternatifs, souvent utilisés pour contourner les blocages classiques des fournisseurs d’accès à Internet, seront également visés.

La LFP remporter une bataille

Une avancée significative pour la LFP qui, soucieuse de protéger les droits audiovisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2, s’attaque ainsi non seulement aux sites pirates mais également aux moyens techniques permettant d’y accéder. Une stratégie globale menée en collaboration avec les clubs et les diffuseurs officiels pour préserver l’écosystème économique du football professionnel français.