PSG n°1, les 10 clubs qui accusent les plus grosses pertes en 2022

Le PSG a plus perdu que n’importe quel autre club d’Europe en 2022.

Le rapport “The European Club Footballing Landscape” publié par l’UEFA en ce mois de février, dévoile l’identité des clubs ayant perdu le plus d’argent sur saison 2021-2022. Sans surprise, puisque cela a été révélé il y’a quelques semaines par Football Benchmark, la division sportive de KPMG, le PSG est numéro 1 du classement. En effet, le club de la capitale accuse un déficit de 370 millions d’euros sur l’année écoulée.

Le PSG a perdu 370 millions d’euros en 2022

Avec 370 millions d’euros de pertes, le PSG domine donc ici, ce peu flatteur classement. Son différentiel des dépenses et des recettes est vertigineux. Le club de la capitale, qui a investi 147,5 millions d’euros lors du dernier mercato estival, a une masse salariale qui déborde. La prolongation de Kylian Mbappé, qui dispose désormais du plus gros contrat de l’histoire du sport, en mai dernier, a évidemment alourdi les comptes des pensionnaires du Parc des Princes. Face à ces pertes inédites, les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un actionnaire minoritaire.

Quatre clubs anglais et italiens

Le Paris Saint Germain est le seul représentant français, d’un classement dont le top 10 est dominé par la Premier League et la Série A, avec quatre représentants chacun. La Juventus, en crise sportive et institutionnelle, avec des dirigeants qui ont dû démissionner en raison d’un renvoi en justice demandé par le parquet de Turin, car ils sont soupçonnés d’irrégularités financières, est bien présente, avec un déficit de 237 millions d’euros sur l’année 2022. Pour trouver trace d’une écurie anglaise, il faut regarder hors du podium, avec Manchester United, et ses 172 millions d’euros de pertes, est classé quatrième.

Top 10 des clubs qui accusent le plus gros déficit sur l’année 2022 d’après l’UEFA