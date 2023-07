Milan Skriniar et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Milan Skriniar et les voitures, un oeil sur ses bolides personnels.

La première recrue de l’été du PSG, le défenseur international slovaque Milan Skriniar, apprécie les voitures. Preuve étant qu’il a comme sponsor un concessionnaire de son pays, le groupe Auto Palace Bratislava, pour le compte duquel il prête régulièrement son image. En contrepartie de quoi, lui sont fournis des bolides pour son usage au quotidien.

Le nouveau défenseur du PSG a un sponsor lié à l’automobile

Des modèles majoritairement de la marque allemande BMW, puisque c’est à ce constructeur qu’est associé son commanditaire. Durant ses années italiennes, à la Sampdoria puis l’Inter Milan, il a, du X2 au plus volumineux X6 alterné dans le temps entre les différentes versions, tel qu’il s’est régulièrement montré en posant sur les réseaux sociaux. Mais il a aussi éprouvé une Mini, certes une Anglaise pour l’origine, mais à la paternité aujourd’hui revendiquée par le groupe BMW qui a racheté la marque. Ceci expliquant cela…

Milan Skriniar a une Bentley pour voiture personnelle

Mais parce qu’il n’est manifestement pas tenu de ne rouler que dans des véhicules de la gamme de son sponsor personnel, Milan Skriniar a en sa possession, un plus gros, puissant et cher bolide et un autre joyaux de Sa-Majesté, que se belle Bentley. Il est question d’une Continental GT que d’autres dans sa discipline ont aussi à la bonne, à l’instar de Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, ou de (l’ancien ?) attaquant de son désormais rival, Olympique de Marseille, Alexis Sanchez.