Alexis Sanchez et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Le garage d’Alexis Sanchez est à la hauteur de son pédigrée : costaud!

Moins maintenant qu’il est à l’OM, qu’avant dans sa carrière, tel que nous l’avions montré à Sportune, avec l’évolution de son salaire en carrière, Alexis Sanchez est un top joueur depuis aussi longtemps qu’il a rejoint le Barça et c’est en conséquence qu’il est payé par les clubs qui l’emploient. Sa fortune, l’attaquant chilien la dépense parfois dans l’achat de voitures de luxe, il en a éprouvé plusieurs de toutes marques, modèles et cylindrées.

L’attaquant de l’OM aime les belles et grosse cylindrées

L’un des joyaux de sa collection est sans aucun doute la Lamborghini Aventador S, une voiture de sport très rapide, avec un moteur V12 développant plus de 700 chevaux. Ce modèle est très prisé des amateurs de sensations fortes, grâce à son accélération fulgurante et son allure ultra-sportive. Il n’est toutefois pas à la portée de toutes les bourses, vendu à partir de 350 000 euros et plus, selon les versions et options. Autre beauté rare que sa une Rolls-Royce Ghost, une voiture de luxe très élégante, souvent utilisée pour les occasions spéciales. Elle est le symbole de l’élégance et du luxe, avec un intérieur confortable et des finitions de haute qualité. Le joueur de l’OM l’avait en affection du temps de ses années anglaises.

Une grosse frayeur en R8 pour Alexis Sanchez

Dans un même registre de fleuron britannique, la Bentley continental GT, de couleur grise pour celle qui concerne l’international chilien. Grise aussi, la suivante, le SUV de la marque anglaise modèle Bentayga, qu’il avait en rejoignant l’Olympique de Marseille. C’est un peu moins volumineux que son Range Rover blanc et un brin moins féroce que l’Audi R8 et ses 500 chevaux sous le capot. Trop peut-être pour l’époque puisqu’en 2013, il l’a littéralement pliée, dans les environs de Barcelone.