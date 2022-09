Du Barça à l’OM, l’évolution du salaire d’Alexis Sanchez en carrière

Avant de rejoindre l’OM, Alexis Sanchez fut à une époque, l’un des footballeurs les mieux payés dans le monde.

Le sport en général, le football n’y faisant pas exception, est un métier on le sait court dans le temps, et à l’évolution en général bien différente d’une carrière professionnelle, dite « normale ». A savoir que la rémunération, si elle gonfle avec l’expérience, peut basculer à moins sur la fin de parcours. Et les écarts peuvent être conséquent, à l’exemple du salaire offert par l’Olympique de Marseille, à Alexis Sanchez, pour cette saison 2022-2023 : 4 millions d’euros brut en part fixe. Moins les primes en complément.

Un salaire de 4 M€ brut la saison signé avec l’OM

Cela fait de l’attaquant chilien, l’un des joueurs les mieux payés du collectif marseillais, néanmoins, il n’avait plus gagné « aussi peu », depuis sont départ de l’Udinese pour le FC Barcelone, en 2011. Nous sommes en 2011 et à l’époque, Alexis Sanchez s’engage pour cinq ans, avec le club blaugrana. Il n’y restera que trois ans, avant de filer en Angleterre, au club d’Arsenal, contre une indemnité de transfert à plus de 40 millions d’euros et un salaire augmenté, de 465 000 euros brut mensuels, à 715 000 euros par mois.

Quand Alexis Sanchez était l’un des joueurs les mieux payés au monde

C’est encore après qu’il atteindre le maximum de sa carrière, et accessoirement qu’il deviendra l’un des joueurs les mieux payés de l’époque. Détaillée en 2020, par le Daily Mail, les conditions de son embauche ont énormément fait réagir : un salaire à près de 23 millions brut par an en part fixe, un bonus à la signature proche de 7,5 millions d’euros ou encore des primes à la performance, comme de gagner la Ligue des champions (2,3 M€).

Manchester United a payé cher sa présence au sein du club

Alexis Sanchez conservera ces conditions, au cours de sa première saison avec l’Inter Milan, qui n’assumera « que » 5 des plus de 20 millions annuels de son salaire. Après quoi, l’international chilien reconsidèrera, il est vrai contraint, ses conditions contractuelles. Avec le club lombard, il s’est entendu sur un contrat de trois ans, à l’équivalence de 760 000 euros brut tous les mois, non loin de ce qu’il gagnait plus tôt avec les Gunners d’Arsenal.

La suite, on la connait désormais, Alexis Sanchez a baisse sa rémunération pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il a paraphé un contrat court d’une saison complète, plus une en option.