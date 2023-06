PSG: Le vert maillot des gardiens 2023-2024 dévoilé

Vert et des sponsors en blanc pour les gardiens du PSG, saison 2023-2024.

En même temps que la tunique officielle domicile prévue par Nike pour les joueurs de champ, le PSG a dévoilé hier mercredi le maillot des gardiens de but pour la saison 2023-2024. Ce nouveau maillot sera porté par Donnarumma, Letellier et Sergio Rico (auquel nous pensons en la circonstance), lors des matchs à domicile de la Ligue 1, de la Coupe de France et de la Ligue des Champions au Parc des Princes, durant la saison 2023-2024. Contrairement au nouveau maillot domicile, le maillot des gardiens adopte un template standard utilisé également par d’autres clubs tels que le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, Liverpool, Chelsea et l’Inter Milan.

Un template commun à d’autres clubs pour les gardiens du PSG

La tunique des portiers du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024 est entièrement verte, avec un design de larges bandes en zigzag dans deux nuances de vert différentes. Ces bandes diagonales présentent également un effet de dégradé. Le maillot a des manches longues et incorpore toutes les caractéristiques du template Nike Strike. Cela signifie qu’il est doté d’un col rond avec une bande verte courbée en dessous. Ce design est également présent sur la partie arrière. Tous les logos sont à leur emplacement habituel. Le swoosh de Nike en blanc est situé sur la poitrine droite, tandis que le logo du Paris Saint-Germain est présent sur l’autre côté de la poitrine. Les deux logos sont brodés sur la poitrine. Au centre de la pièce se trouve le logo du sponsor principal, Qatar Airways.

Un ensemble tout en vert pour les portiers du champion de France

Le maillot des gardiens du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024 est complété par un short vert. Ce short présente le même motif que le maillot des gardiens. Les logos du club et de Nike sont également présents sur le short. Les chaussettes sont entièrement vertes.