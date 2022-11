PSG: En baril de pétrole, combien coûtent les joueurs du PSG au Qatar ?

Il faut l’équivalent de 71 heures de production de pétrole au Qatar, pour couvrir les salaires des joueurs du PSG.

Depuis 2011 et la prise de participation complète du club, le PSG est à la propriété de Qatar Sport Investment (QSI), une branche du fonds souverain du Qatar. Depuis, il est le seul financier du club champion de France et les moyens mis pour sa progression tiennent d’abord au pétrole, qui fait la puissance économique et politique, du pays hôte de l’actuelle coupe du monde.

Presque 4 millions de barils à produire pour couvrir les salaires du PSG

Puisqu’il en est donc ainsi, combien cela coûte au pays, d’assumer les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain, en équivalence pétrole ? A cette question, il est vrai un peu déroutante, une étude avance une réponse. Signée de SportingPedia, elle nous apprend qu’à 335 662 616 livres (386 M€), la masse salariale du club de la capitale, et à 95,14 dollars (92 €), le baril de pétrole, le pays doit vendre l’équivalent de 3 910 917 barils, pour l’assumer complètement.

Plus cher pour le Qatar que les voisins Emirats Arabes Unis et Arabie Saoudite

Et il faut pour cela, 71,01 heures de production au Qatar pour couvrir la rémunération du collectif francilien. En comparaison, c’est plus que le coût pour pour les Emirats Arabes Unis de couvrir les salaires de Manchester City (2 161 793 barils et 16h45 de production), et plus encore que pour l’Arabie Saoudite avec Newcastle (722 481 barils et 1h35 de production).