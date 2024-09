PSG: Détail des primes déjà gagnées en Ligue des champions

Premier match et premier succès pour le PSG en Ligue des champions 2024-2025.

Elle fut pénible, certes, mais c’est une victoire quand même pour le PSG, hier mercredi face à Gérone (1-0), en ouverture de la Ligue des champions 2024-2025. Importante à tous les titres, sportivement d’abord car elle conserve intacte les chances d’aller loin sans consommer d’entrée un joker à domicile. Financièrement aussi, puisque l’UEFA a revu à la hausse la grille de la répartition des revenus aux clubs de la C1.

Le PSG a déjà la garantie de plus de 20 M€

A ce stade, le Paris Saint-Germain a la garantie d’au moins 20 720 000 euros, à savoir 18,62 millions d’euros pour la prime commune aux 36 équipes et 2,1 millions, pour son succès initial face à l’équipe catalane. A cela s’ajoutera à la fin la part de sa place finale au classement de ce qui n’est désormais plus qu’une seule et unique phase de groupe. Avec ce court succès, le PSG est présentement classé dixième et il ne peut descendre sous la 27e place, en attendant les six derniers matchs de la première journée.

Classé de la 10 à la 27e place

Etre dixième rapporte 7,425 millions d’euros, auxquels s’ajoutent un million en bonus pour les clubs classés de la 9e à la 16e place. Ceux là disputeront au bout de la première phase des play-offs déterminant pour accéder aux rencontres éliminatoires par la suite. Etre 27e est éliminatoire et rapporte 2,75 millions d’euros, sans prime additionnelle.