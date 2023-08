PSG: Départ officiel de Neymar, la réaction de Nasser Al-Khelaïfi

Neymar et le PSG, c’est fini.

Il est arrivé en 2017 pour être le centre du « nouveau projet » du Paris Saint-Germain, en qualité de footballeur le plus cher de la planète, à 222 millions d’euros payés pour lui au FC Barcelone. Neymar quitte officiellement le club les valises pleines de regrets pour lui et ceux qui l’ont accompagné de près ou de loins dans cette aventure. Le Paris SG vient d’officialiser le départ de l’attaquant brésilien à Al-Hilal, en Arabie Saoudite.

Le PSG officialise le départ de Neymar à Al-Hilal

« Il est toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar, l’un des meilleurs au monde, réagit par communiqué Nasser Al-Khelaïfi, le président-directeur général du Paris Saint-Germain. Je n’oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain et ce qu’il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années. Nous avons vécu de grands moments et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à remercier Neymar et sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour l’avenir et sa prochaine aventure. »

des titres en pagailles avec le PSG mais un sentiment d’inachevé

Neymar a passé six ans au club, il a inscrit 118 buts en 173 matchs sous le maillot du club de la capitale. Il a gagné cinq titres de champion de France (2019, 2020, 2022 et 2023), deux Coupes de France, (2020 et 2021), une Coupe de la Ligue (2020) et trois Trophées des champions (2018, 2020 et 2022) avec Paris.