PSG: Combien vaut la pépite El Chadaille Bitshiabu sur ce mercato ?

Il a tout d’un grand, à commencer par la taille, le prometteur défenseur du PSG, El Chadaille Bitshiabu.

Formé au PSG, El Chadaille Bitshiabu a intégré le groupe professionnel en juillet dernier. Le natif de Villeneuves Saint Georges est considéré comme l’un des grands espoirs du club de la capitale. À seulement 17 ans, le défenseur central, avec son gabarit impressionnant (1,96m), ne passe pas inaperçu lorsqu’il est sur le terrain. Le Titi parisien, qui a disputé ses premières minutes de Ligue 1 la saison dernière, pourrait être l’un des joueurs qui animera les prochains mercato.

El Chadaille Bitshiabu valorisé jusqu’à 2 millions d’euros

Avant même d’être professionnel, il faisait déjà parler de lui. En 2018, lors d’un tournoi U12 auquel participe le PSG, Bitshiabu attire déjà les regards. Relance propre et capacité à se projeter, c’est sa taille qui interpelle. À 12 ans, il mesurait déjà 1,90m. Une hauteur impressionnante qui s’accompagne d’une très belle qualité technique. Aujourd’hui, la plateforme spécialisée Transfermarkt le valorise à 2 millions d’euros. Tandis que le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 1 million d’euros. Toutefois, il faut rappeler que le marché des jeunes joueurs ne répond qu’à la logique de la demande. Comme en atteste, le transfert de l’attaquant de 17 ans formé au Stade Rennais, Mathys Tel, et vendu pour 20 millions d’euros (plus 8,5 millions de bonus) au Bayern Munich, l’été dernier. Alors qu’il n’avait disputé que 7 matchs de Ligue 1 et que Transfermakt le valorisait également à 2 millions d’euros.

Le défenseur du PSG intéresse plusieurs grands clubs européens

Conscient de la qualité de son défenseur central et désireux de ne pas revivre le même épisode qu’avec Tanguy Kouassi, le PSG est parvenu à prolonger son jeune talent. Le natif de Villeneuve Saint Georges est désormais sous contrat jusqu’en 2024. Sa situation doit être surveillé. Comme Kouassi, Coman ou encore Zagadou, les espoirs du club de la capitale ont montré qu’ils n’avaient pas peur de claquer porte et de rejoindre un club étranger, s’ils ne bénéficiaient pas de suffisamment de temps de jeu. Un scénario qui pourrait se reproduire, puisque la concurrence est très forte et que les Rouge et Bleu s’intéressent au défenseur central, Milan Skriniar. Tandis qu’El Chadaille Bitshiabu, lui, est suivi par le Bayern Munich, le RB Salzbourg, Manchester City et Arsenal.