Quel sera le prochain club de Steven Gerrard selon les bookmakers ?

Quel futur pour Steven Gerrard ? Selon les bookmakers, ce ne sera pas au PSG…

Sans club depuis qu’il a été démis de ses fonctions par Aston Villa en octobre 2022, Steven Gerrard souhaite désormais rebondir et reprendre les rênes d’une nouvelle équipe. La légende des Reds est même annoncée au PSG par la presse écossaise. De leur côté, les bookmakers britanniques misent plutôt sur une arrivée du côté de Liverpool ou de Chelsea.

Les bookmakers ne voient pas Gerrard au PSG

C’est une folle nouvelle qui circule depuis plusieurs heures. Et si Steven Gerrard devenait le nouvel entraîneur du PSG, et succédait à Christophe Galtier. D’après les informations du Scottish Daily Express, le nom de l’ancien milieu de terrain anglais est dans les esprits des dirigeants parisiens. Toutefois, les bookmakers britanniques ne semblent pas beaucoup y croire, puisque le Paris Saint Germain ne figure même pas dans les équipes proposées pour parier sur le futur de Gerrard.

Les bookmakers pensent d’abord à Liverpool, West Ham et l’Angleterre pour Gerrard

Les opérateurs privilégient trois pistes pour Steven Gerrard. West Ham, actuel seizième de Premier League, Liverpool, en difficulté en championnat et mal embarqué en Ligue des Champions après la défaite 5-2 face au Real Madrid lors du huitième de finale aller, et l’Angleterre. L’équipe nationale a connu une nouvelle désillusion en étant éliminée lors des quarts de finale du dernier Mondial par l’équipe de France. Les trois équipes sont cotées à 11. Elles sont jugées, par les bookmakers britanniques, comme étant les destinations les plus probables pour Gerrard.

Leeds et Chelsea, outsiders des bookmakers

Deux autres pistes semblent moins plausibles, mais tout de même de l’ordre du possible pour les traders. La première, Leeds United, qui frôle la zone de relégation et occupe la 17ème place, est cotée à 13. La seconde, Chelsea. Les Blues sont dixièmes de Premier League, et Graham Potter est plus que jamais sur la sellette. La cote pour que le technicien anglais pose ses valises au sein du club londonien est de 34.

La piste Manchester United semble lointaine

Légende de Liverpool, il est sûrement impossible de voir l’ancien international anglais entraîner Manchester United. D’autant plus que le club mancunien, qui est mis en vente par la famille Glazer, se porte bien et est sur une très bonne dynamique sportive. La venue de Steven Gerrard à Man Utd est cotée à 67. Autant dire que les chances de le voir débarquer sont infimes, pour ne pas dire inexistantes.