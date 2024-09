Les primes des Mondiaux 2024 de cyclisme

Mathieu van der Poel a la conquête d’un nouveau titre mondial, ce dimanche à Zurich.

Après l’Ecosse et la ville de Glasgow en 2023, direction la Suisse et Zurich ce week-end, pour la suite et la fin des Mondiaux 2024 de cyclisme. Le championnat s’achève ce dimanche par la traditionnelle course en ligne masculine, qui verra le coureur néerlandais Mathieu van der Poel remettre son titre et son maillot arc-en-ciel en jeu, face à une concurrence aux dents longues ; Remco Evenepoel ou Tadej Pogacar (et son exceptionnel vélo mashup de sa carrière), en tête.

8 000€ et un maillot arc-en-ciel au vainqueur des Mondiaux 2024 de Zurich

Mais au-delà de la gloire, le succès se traduit également par des primes. Le prochain champion du monde recevra une récompense de 8 000 euros, tandis que ses poursuivants percevront respectivement 4 000 et 2 000 euros. Ces montants sont à l’identique pour les hommes et les femmes, et la course en ligne et le contre-la-montre.

Ces Mondiaux 2024 de Zurich ont débuté dimanche 22 septembre par les contre-la-montre individuels hommes et femmes. Onze épreuves au total ont animé la semaine du championnat. Ce vendredi, l’épreuve a été tragiquement endeuillée par le décès d’une jeune suisse de 18 ans, dans la course en ligne des espoirs.