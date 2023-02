Qatar, Ratcliffe, Musk: Qui va racheter Man Utd selon les bookmakers ?

Jim Ratcliffe demeure le favori des bookmakers pour reprendre Manchester United. Mais l’avance sur le projet du Qatar est mince.

Mis en vente depuis le mois de novembre par la famille Glazer, après 17 ans à la tête du club, Manchester United attise les convoitises de nombreux investisseurs. Parmi eux, et le dernier ayant transmis une offre pour racheter le club mancunien, le Qatar, qui détient déjà le PSG, via QSI. Une fondation qatarie dont le nom n’a pas encore filtré. Le pays du Golfe n’est pas le seul sur le dossier, Jim Ratcliffe, patron d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice, ainsi qu’Elon Musk, le milliardaire américain à la tête de Tesla et Twitter, seraientt aussi intéressés. Les bookmakers ont déjà leur favori pour le rachat de Man Utd.

Jim Ratcliffe, favori pour le rachat de Manchester United

Fan de Manchester United depuis son enfance, Jim Ratcliffe pourrait réaliser son rêve, en rachetant le club de son cœur. Les bookmakers anglais estiment qu’il est le mieux placé pour devenir le futur propriétaire des Red Devils. La cote pour que le milliardaire anglais devienne le nouveau boss de l’actuel troisième de Premier League est de 3. Toutefois, il faut tout de même préciser qu’une cote reste une estimation des chances faite par les bookmakers, elle ne correspond pas forcément à la réalité.

Le Qatar en embuscade pour acquérir les Red Devils

D’après les opérateurs du jeu d’Angleterre, le Qatar est le mieux placé après Jim Ratcliffe pour racheter Manchester United. Le pays du Golfe, à travers un de ses fonds, pourrait alors posséder un autre grand club européen avec le PSG, qui pourrait faire les frais de cette acquisition, puisque les dirigeants des Rouge et Bleu cherchent déjà un actionnaire minoritaire en raison de leurs pertes inédites. Le rachat des Red Devils par un fond qatari est coté à 3,25 par les bookmakers anglais.

Elon Musk, une option assez éloignée

Son nom est apparu de manière inattendue. Elon Musk, qui est à la tête de Tesla et du réseau social Twitter, pourrait acquérir Manchester United. En août dernier, l’excentrique milliardaire avait déjà évoqué cette possibilité, en tweetant : “Et j’achète Manchester United, de rien”. Avant d’ajouter : “Non, c’est une blague de longue date sur Twitter. Je n’achète aucune équipe de sport.” La cote pour que Musk rachète les Red Devils est à 10. Il est derrière un fond de Dubaï, coté à 4. Ou encore de l’homme d’affaires Michael Knighton et de Jim O’Neill, ancien président de Goldman Sachs, dont les cotes sont à 6,5 et 8,5.