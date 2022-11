PSG, Bayern, City: Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Le PSG est moins favori à la victoire finale de la Ligue des champions, depuis que le tirage lui a donné à affronter le Bayern Munich.

Ce sera donc le Bayern Munich, pour le PSG. Et autant se le dire, le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, n’a pas été très favorable au club de la capitale, dernier représentant français qualifié. Il a hérité de l’un des favoris à la victoire finale dans la compétition, idéalement placé dans la hiérarchie des bookmakers de France.

Le PSG ne part pas favori contre le Bayern Munich

Le club bavarois n’est pas le premier cité, mais à 7 contre un environ, la cote de son succès, il est le meilleur outsider du premier favori qu’est le Manchester City du stratège Pep Guardiola, et du cannonier norvégien, Erling Haaland. Que le collectif citizen lève la Coupe aux grandes oreilles, le 10 juin prochain, paie 2,5 fois la mise initiale. C’est peu, donc probable.

Manchester City le club à battre en Ligue des champions

Et le Paris Saint-Germain alors ? Il est à plus ou moins dix contre un, en position plus lointaine, à l’équivalence des Reds de Liverpool et du Napoli. Quant à savoir quelle équipe du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich se qualifiera, conformément à la logique évoquée plus haut, les Allemands ont l’avantage, à 1,5 la cote qui leur est attribuée, et 2,75, celle du collectif de Galtier. Rendez-vous les 7-8 et 14-15 mars pour les matchs retours et le dénouement des huitièmes de finale de la Ligue des champions, saison 2022-2023.