PSG – Barça: Chiffres d’affaires, bilans, salaires, transferts… Comparatif business

PSG – Barça, où l’affrontement de deux des clubs les plus riches du football/

Paris Saint-Germain – FC Barcelone est au-delà de l’explication sportive programmée dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions, l’affrontement de deux des clubs les plus riches du football actuel. C’est aussi la réunion des deux plus grosses masses salariales de la discipline, tel que l’indiquent les bilans comptables officiels des deux clubs que nous avons comparé.

Un déficit record pour le PSG en même temps qu’un bénéfice record au Barça

En 2023, elles étaient sensiblement proches à plus de 635 millions d’euros chargés, de part et d’autre. Pour le reste, le comparatif chiffré s’arrêt au bilan comptable de l’exercice : quand le PSG l’a bouclé sur un déficit record pour le club de 109,8 millions d’euros net, le Barça a généré pour sa part le plus gros bénéfice de toute l’histoire du football, à 303,7 millions d’euros net. Une performance à relativiser par la vente de droits commerciaux du club catalan au fonds d’investissement Sixth Street.

Cette saison les deux clubs évoluent dans des enceintes de dimension presqu’égales puisque le club blaugrana délocalise ses matchs au stade olympique Lluís Companys, en raison de travaux de rénovation entrepris au Camp Nou.

Le FC Barcelone a quasiment le double de followers que le Paris SG

Niveau popularité digitale enfin, l’histoire et le palmarès plaident pour le Barça qui est globalement plus soutenu. A ceci près que sur TikTok, le réseau social le plus récent de notre comparatif, c’est le PSG qui mène au nombre de followers, à plus de 40 millions, soit 8 millions de plus environ que son adversaire. Tous réseaux sociaux et comptes principaux cumulés, Barcelone gagne le match avec 369 millions d’abonnés contre 188 millions pour le Paris SG.

PSG – Barça, le comparatif business