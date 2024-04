Barça n°1, les plus gros bénéfices de l’histoire du foot

Grâce à la vente de droits à un fonds d’investissement, le Barça a réalisé le plus gros bénéfice de toute l’histoire du football.

Le club anglais Brighton a récemment annoncé des résultats financiers sans précédent pour la saison 2022/23, propulsant ainsi le club dans une nouvelle ère économique. Grâce aux plus-values générées par la vente de certains joueurs clés tels que Mac Allister, Bissouma et Cucurella, ainsi qu’aux revenus des droits télévisés, les « Seagulls » ont enregistré un bénéfice record d’environ 123 millions de livres sterling (environ 143 millions d’euros).

Le Barça numéro un grâce à un jeu comptable de cession d’actifs

Cette performance historique place Brighton au deuxième rang des clubs de football ayant enregistré les plus gros bénéfices de l’histoire, juste derrière le FC Barcelone. Cependant, un coup de théâtre comptable a permis au club catalan d’atteindre des sommets inégalés, avec un bénéfice de 304 millions d’euros lors de la saison 2022/23. Le Barça a bénéficié d’une transaction exceptionnelle consistant en la vente anticipée de 15 % des recettes des droits télévisuels de la Liga pour les 25 prochaines années à Sixth Street, lui procurant ainsi des revenus supplémentaires de 400 millions d’euros. Sans cette opération, le club aurait probablement affiché une perte d’environ 96 millions d’euros pour cette saison.

Beaucoup de clubs anglais aucun Français

Le classement des plus gros bénéfices de l’histoire du football comprend également des noms bien connus tels que Tottenham, Liverpool et Manchester City, qui ont tous enregistré des profits considérables grâce à diverses stratégies commerciales et à leur performance sur le terrain. Il n’y a aucun club français dans ce palmarès.

Les plus gros bénéfices de l’histoire du foot

10. Naples (2022-23) = 79,7 M€

9. Tottenham (2013-14) = 81,4 M€

8. Liverpool (2014-15) = 83,6 M€

7. Leicester City (2015-16) = 91 M€

6. Manchester City (2022-23) = 93,6 M€

5. FC Barcelone (2021-22) = 97,6 M€

4. Liverpool (2017-18) = 119,7 M€

3. Tottenham (208-19) = 127,5 M€

2. Brighton (2022-23) = 143,1 M€

1. FC Barcelone (2022-23) = 303,7 M€