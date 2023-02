Paul Pogba: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Paul Pogba a encore des sponsors majeurs, mais en jouant moins, il risque, sinon de les perdre, à tout le moins d’être doublé par d’autres plus en forme que lui.

Cela va bientôt faire un an que Paul Pogba n’a plus officiellement fréquenté un terrain de football, le temps d’un match. Entre blessure suivie d’une opération et différent familial avec ses frères, la Pioche vit une période particulièrement compliquée pour lui, et par effet de ricochet, les sponsors qui l’accompagnent dans sa carrière.

Paul Pogba est une des images internationales d’Adidas

En ce début d’année 2023, il n’en compte plus que deux, majeurs. Le premier est Adidas, le milieu de la Juventus Turin et de l’équipe de France est un ambassadeur monde de la marque aux trois bandes. Ces derniers jours d’ailleurs, elle vient de dévoiler la dernière paire de crampons signatures produites pour le joueur… Qui devra donc patienter jusqu’à son retour, pour les porter.

PepsiCo pour autre partenaire principal du milieu tricolore

Pogba est également l’image du groupe PepsiCo, aux côtés de Lionel Messi, Lieke Mertens ou de Ronaldinho, pour la promotion des sodas au cola, Pepsi ainsi que des chips de la marque Lay’s. De manière plus épisodique, il est l’une des guests sportives en avatar du jeu Call of Duty Modern Warfare 2, comme Messi ou Neymar. Il a aussi servi les intérêts du géant chinois de l’électronique, TCL et de la plateforme de commerce en ligne, Wish.

Des revenus du sponsoring qui complètent son salaire à la Juventus

Ces partenariats valent à l’intéressé de gonfler ses revenus, en plus de son salaire gagné de la Juventus ; le plus haut du club turinois, cette saison 2022-2023. Le magazine Forbes estime à près de 7 million d’euros, les bénéfices de ses sponsors, dont la majorité est tirée de son contrat avec Adidas.