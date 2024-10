MHSC. Ça va coûter combien de licencier De Zakarian ?

Laurent Nicollin a pris la responsabilité d’écarter son coach Michel Der Zakarian après la gifle reçue face à l’OM.

La défaite de trop pour Michel Der Zakarian. Son Montpellier HSC étrillé hier dimanche par l’OM à domicile (0-5), pointe ce lundi matin à la dernière place en Ligue 1, après huit journées de championnat. Le technicien de 61 ans n’y survivra pas, il a été démis de ses fonctions dans la soirée, par son président Laurent Nicollin.

Michel Der Zakarian remercié à huit mois de la fin

Revenu sur le banc du MHSC à l’hiver 2023, après une première expérience plus accomplie de quatre ans, de 2017 à 2021, Michel Der Zakarian et le MHSC s’était unis sur un contrat de deux ans et demi, au terme du 30 juin 2025, au soir de cette saison en cours. Remercié à huit mois de l’échéance, l’ancien défenseur central de métier ne devrait pas partir les poches vides.

Il devrait en coûter 240 000 euros au MHSC pour le licencier

Il bénéficiera selon toute logique, du paiement des mois restants à couvrir jusqu’au terme de son contrat. D’après les estimations du journal L’Equipe en mars dernier, Michel Der Zakarian approchait un salaire de 30 000 euros brut mensuels, l’un des plus modestes du contingent des coachs de la Ligue 1. Rapporté sur les huit mois restants, MDZ devrait donc percevoir de son désormais ex club, l’équivalent de 240 000 euros.