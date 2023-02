Patrick Mahomes, bienvenue dans la maison à 2M$ de la star de la NFL

Patrick Mahomes vit depuis 2019 dans la même maison, au Kansas.

Il l’appelle « Ma-home », contraction habile de son nom et du mot « home », qui signifie maison. C’est fin, comme le jeu de Patrick Mahomes, promu meilleur quarterback de la NFL avec la retraite officielle, de la légende Tom Brady. Mahomes sera, cette nuit de dimanche à lundi en France, l’un des personnages clés du Super Bowl 2023. Pour l’occasion, le stratège des Chiefs de Kansas, va laisser ses quartiers cossus, où il a posés ses valises, avec sa compagne Brittany Matthews.

Patrick Mahomes nouvelle star de la NFL après la retraite de Brady

Leur maison se situe à Kansas City. Elle est ancienne, construite en 1953, le couple l’a acquis en 2019, avant de réaliser de gros travaux à l’intérieur, pour équivalence d’un demi-million de dollars. Sur un terrain de 5 600 mètres carrés, elle propose un peu plus de 400 m2 de surface habitable. Il y a trois chambres, deux salles de bain et une d’eau. Mélange de rustique et de moderne, elle offre comme commodités, une salle de sport pour le maintien en forme ou une immense cave pour 5 000 bouteilles. Du vin sûrement français, « what else » ?

Une maison de 400 m2 située à 20 minutes de son boulot

A l’extérieur, le patio donne sur une piscine, une roseraie ou un jardin paysager. Il y a aussi un bain à remous pour la détende d’après match. Le terrain, d’ailleurs, Patrick Mahomes ne l’a pas loin – une vingtaine de minutes -, du stade Arrowhead où les Chiefs de Kansas jouent et s’entraînent. En dépit de son contrat record signé pour dix ans en 2020 (l’un des plus gros de toute l’histoire du monde sportif), Mahomes et sa moitié sont demeurés des gens plutôt simple, selon les médias américaines qui évoquent le couple.

Vers un succès au Super Bowl 2023 pour les Chiefs de Kansas ?

Le quarterback visera cette nuit un nouveau sacre au Super Bowl 2023, avec sa franchise des Chiefs du Kansas opposée aux Eagles de Philadelphie. La maison du champion de 25 ans est à découvrir en images, dans le diaporama ci-dessus.