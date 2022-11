OM: Sur quoi intervient le conseil de surveillance à l’OM ?

Le conseil de surveillance de l’OM a un nouveau président du conseil de surveillance. Mais au fait, c’est quoi son rôle ?

En tant que président du directoire de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est le patron opérationnel du club. C’est lui qui gère le quotidien, lui qui décide et tranche, avec les pleins pouvoirs de l’actionnariat. Enfin pleins, pas tout à fait, car il existe naturellement des domaines sur lesquels le cacique espagnol doit s’en référer au board. A son conseil de surveillance, que dirige l’ancien avocat Barry Cohen jusqu’en 2025, en remplacement de Frank McCourt, depuis octobre.

McCourt cède sa place à Cohen au conseil de surveillance de l’OM

C’est justement à l’occasion de cette passation, que le champ des prérogatives du conseil de surveillance a été renforcé, tel que nous l’avons observé à la rédac de Sportune. Par exemple, tout investissement supérieur à 1 million d’euros doit être soumis à approbation. Sauf si cela concerne les joueurs. De même que chaque employé revendiquant un salaire à plus de 250 000 euros brut annuels, doit recevoir le feu vert du conseil de surveillance. Là encore, à l’exception des joueurs.

Une quinzaine de cas particuliers qui nécessitent un droit de regard

Au total, une quinzaine de cas répertoriés ci-dessous, incombent tout spécifiquement au Conseil de surveillance qui, à l’Olympique de Marseille se compose ainsi : Barry Cohen est le président, Jacques-Henry Eyraud, le vice-président et avec eux trois membres que sont Jeffrey Ingram, Olivier De Vilmorin et Shéhérazade Semsar, dont nous avions parlé à son arrivée au club, au mois de mars dernier

En quoi intervient le conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille ?

« Sont soumises à autorisation préalable du Conseil de surveillance, les opérations suivantes, qu’elles concernent la Société ou l’une quelconque de ses filiales:

– emprunts d’un montant supérieur à 1.000.000 d’euros, à l’exception des mobilisations de créances;

– investissement, de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, à l’exception toutefois des joueurs, d’un montant supérieur à 1.000.000 d’euros;

– souscription, acquisition et cession de titres de sociétés, sauf titres de placement; cessions d’immeubles par nature;

– cessions de participations;

– constitutions de sûretés;

– convention de mise à disposition du stade Orange Vélodrome par la Municipalité de Marseille:

– prise de participation minoritaire dans la Société ; prise de contrôle d’une société,

– prise en location-gérance d’un fonds de commerce;

– cession d’une branche d’activité de la Société ;

– création ou suppression de toutes succursales, agences, bureaux, tant en France qu’à

l’étranger;

– convention support avec l’association sportive conformément à l’article L. 122-14 Code du sport;

– nomination ou cessation des fonctions de l’entraîneur ou du directeur sportif ou de tout autre

salarié dont le salaire annuel brut dépasse 250.000 euros (à l’exception des joueurs):

– toute transaction, règlement, compromis ou accord relatif à un litige d’un montant supérieur à 1.000.000 euros:

– opérations susceptibles d’affecter de manière significative les activités de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales:

décisions relatives à une fusion, une scission, un apport partiel d’actif, une restructuration, une

réorganisation ou une opération similaire ;

– et tout changement significatif dans la structure organisationnelle.

Enfin, et avant de prendre toute décision, recommandation ou d’émettre toute proposition relative à la nomination ou la cessation des fonctions des membres du conseil d’administration, du directoire ou du président de l’Association de l’Olympique de Marseille – OM, ou de conclure tout accord à ce sujet, le président du Directoire consulte le président du Conseil de surveillance. »