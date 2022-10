OM: Combien de temps Barry Cohen a-t-il été élu à la présidence du conseil de surveillance ?

Depuis le 8 septembre, Barry Cohen succède à Frank McCourt au conseil de surveillance de l’OM.

Validée le 8 septembre dernier, la démission de Frank McCourt de la présidence du conseil de surveillance de l’OM et son remplacement par Barry Cohen, a depuis été relayée dans la presse. Petite info en plus de Sportune, le nouveau président est élu pour un temps donné, jusqu’à ce que la prochaine assemblé générale appelée à statuer sur son cas, ne décide de la suite.

Barry Cohen élu trois ans à la présidence du conseil de surveillance de l’OM

En ce qui concerne Barry Cohen la durée du mandat est pour un peu mois de trois ans, après l’assemblée visant à statuer sur les comptes du club, clos au 30 juin 2025. Barry Frederick Cohen de son nom complet, occupait anciennement la vice-présidence du conseil de surveillance, jusqu’à ce que Jacques-Henry Eyraud ne le remplace, en 2021. L’ex-président opérationnel de l’Olympique de Marseille conserve son rôle, désormais sous le proche lieutenant, de McCourt.

Une échéance plus courte pour Pedro Iriondo au directoire du club

Ce même jour du 8 septembre, s’est aussi opéré un autre changement, cette fois au sein du directoire de l’OM, avec la démission de Jeffrey Ingram de son rôle de membre du directoire, et la nomination à sa place de Pedro Iriondo. Pour lui aussi, il y a une échéance au rôle et il est plus court, fixé en 2024.