OM, Stade Rennais: Salaire, valorisation, les chiffres de Lorenz Assignon sur ce mercato

Joueur courtisé que le latéral du Stade Rennais, Lorenz Assignon.

Dans la dernière droit d’un mercato, une information en chasse toujours une autre. Alors que ce mardi matin était évoquée la possibilité pour l’OM de céder son latéral droit international français, Jonathan Clauss, voilà que dans la soirée se murmurent déjà les pistes étudiées pour le remplacer. L’une d’elles touche le Stade Rennais et Lorenz Assignon.

Lorenz Assignon suivi de l’OM ou de Galatasaray

Le joueur de 23 ans né dans le sud de la France, à Grasse, n’a pas que l’intérêt de l’OM. A propos de « grâce », il a aussi celle du Galatasaray qui cherche à remplacer le départ de Sacha Boey au Bayern Munich. Boey venait du Stade Rennais, formé à bonne école pour le club turc. Lorenz Assignon a suivi le même cursus, entre les murs du centre de formation de La Piverdière. Les médias turcs évoquent une indemnité de transfert proche de 5 millions d’euros pour le recruter cet hiver.

Prolongé par le Stade Rennais jusqu’en 2027

Cela correspondrait aux trois ans et demi qu’il reste au contrat du joueur signé jusqu’en 2027. C’est pu ou prou l’estimation de l’Observatoire du football, mais Transfermarkt le valorise à plus du double. Assignon a été prolongé au mois de juillet dernier et à cette occasion son salaire a été augmenté, il avoisinerait depuis les 80 000 euros brut mensuels. S’il a été prêté six mois à Bastia en 2021, il n’a jamais connu de transfert payant dans sa carrière.