OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Clauss sur ce mercato

Jonathan Clauss ne devrait pas partir cet hiver, mais à l’OM rien n’est jamais sûr tant que la fin de la récré n’est pas sifflée.

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’animera jusqu’à son terme. En conférence de presse, hier lundi, le président Pablo Longoria a fait le point d’ensemble des dossiers les plus chauds. Notamment dans le sens des départs. S’il a ouvertement évoqué les cas Vitinha ou Gueye, en creux, il reproche à certains une forme d’économie ou de manque d’investissement, dans une saison conclue par un Euro, cet été.

Vers un départ de Clauss de l’OM cet hiver ?

Selon L’Equipe, le latéral Jonathan Clauss serait l’un de ces joueurs pointés par le cacique phocéen. Depuis son transfert du RC Lens vers l’OM en 2022, pour 7,5 millions d’euros, le joueur de 31 ans n’a que rarement déçu. Il est même devenu l’un, sinon le meilleur joueur de son collectif, mais privé sur le fil du Mondial au Qatar parce que longtemps blessé, il voit en l’Euro l’une des priorités de la fin de sa carrière.

Sous contrat jusqu’en 2025 il plaît au Galatasaray

Si son départ n’est pas à exclure d’ici à jeudi, le joueur ne souhaiterait pas quitter Marseille avant la fin de cette saison. Son contrat signé jusqu’en 2025 avance dans le temps. Il ne lui reste qu’un an et demi, diversement valorisé au maximum de 5 millions d’euros par l’Observatoire du football CIES et 15 millions d’euros de Transfermarkt. Question salaire, Clauss avoisine les 275 000 euros brut mensuels dans l’effectif de Gennaro Gattuso. Le latéral droit plairait notamment en Turquie, au Galatsaray qui vient de perdre Sacha Boey au même poste.