OM : Salaire, valorisation, les chiffres de Mykhailo Mudryk sur le mercato

C’est une rumeur – l’intérêt de l’OM pour le profil de Mykhailo Mudryk -, qui circule ce jeudi sur les réseaux sociaux, depuis le compte TEAMtalk, sans que l’on puisse en vérifier l’épaisseur. Sinon qu’à lecture des chiffres que nous allons détailler ci-dessous, l’opération paraît bien compliquée voire improbable, pour un Olympique de Marseille déjà très concerné sur le mercato. Et ne l’oublions pas, que l’UEFA garde dans le coin de son oeil, sur ses règles du fair-play financier.

Même en admettant l’hypothèse d’un prêt avec option d’achat, car le joueur a des émoluments qui sont ceux d’un leader du vestiaire de l’OM. Nous y reviendrons plus tard. Car déjà, il y a la forme supposée du transfert. En prêt avec option d’achat donc, comme aime en nouer le club phocéen ? Certes, mais Mykhailo Mudryk ailier de 23 ans, est un joueur de Chelsea depuis le mercato de l’hiver 2023. Pour le recruter depuis le Shakhtar Donetsk qui l’a formé, le club londonien a versé une indemnité de transfert proche de 100 millions d’euros. Bonus compris.

Certes, il n’en vaut plus autant aujourd’hui et certes Chelsea, avec son effectif pléthorique pourrait vouloir s’en séparer à la prochaine fenêtre du marché des transferts. Quitte à rogner sur sa propre dépense. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, Mudryk est valorisé à au moins 35 millions d’euros par Transfermarkt, mais jusqu’à 68,6 millions d’euros de l’observatoire du football, au commencement de cet été.

C’est qu’il reste à l’international ukrainien des années de contrat à compenser lui qui s’est engagé chez les Blues pour sept ans et demi, jusqu’en juin 2031. Voilà donc pour ce qui relève des chiffres de sa valorisation marchande, question salaire c’est pas bien plus modeste pour un Olympique de Marseille bien qu’ambitieux, limité dans sa marge de manoeuvre. Cette saison 2024-2025, Mykhailo Mudryk approche les 6,2 millions en salaire, plus ou moins selon le cours de la livre sterling sur l’euro. C’est la rémunération d’un cadre premium du vestiaire phocéen, mais des leaders, l’OM en a déjà recruté cette saison, contre la garantie de salaires en adéquation, qu’ils soient directement versés cette saison ou la suivante comme dans le deal opéré avec Adrien Rabiot.

🔵 Mykhailo Mudryk is ready to leave Chelsea for new opportunities, and Marseille want to sign him, TEAMtalk can confirm👀 #CFC https://t.co/WffTHR6tT2

— TEAMtalk (@TEAMtalk) September 19, 2024