OM: Résumé de toutes les audiences télé de l’OM en Ligue des champions

La fin d’une aventure en Ligue des champions, pour l’OM.

Le dernier sera le premier, mais ça n’est pas, ici, le scénario sportif idéalement envisagé qui aurait vu l’OM, coiffer tout le monde au poteau, dans le groupe D, de la Ligue des champions. Las, après six matchs de Ligue des champions, c’est déjà la fin de l’aventure européenne pour le club marseillais. Et la fin des doubles soirées de football, pour Canal, avec le PSG en plus pour disputer la C1.

L’OM produit sa meilleure audience pour finir

L’Olympique de Marseille est éliminé, mais il sort de son tournoi avec au moins une satisfaction, aussi maigre soit-elle, d’avoir réuni le plus grand nombre de téléspectateurs pour soutenir le club, à l’occasion du match de ce mardi, disputé et concédé (1-2), à Tottenham. Presque 1,4 millions en moyenne l’ont suivi, quand bien même l’affiche était-elle décalée sur la chaîne Canal + Foot.

Un seul match à moins du million de téléspectateurs

Autrement, les Phocéens ont toujours franchi la barre du million de téléspectateurs. Toujours, sauf une fois, pour le premier des deux succès enregistrés contre le Sporting ; il faut dire que cette rencontre se disputait à huis clos, au Vélodrome, et à un horaire plus inhabituel, de 18h45.

Les audiences télé de l’OM en Ligue des champions

01/11/22 : OM – Tottenham = 1 390 000 (Canal+ Foot)

26/10/22 : Francfort – OM = 1 040 000 (Canal+) + 202 000 (Canal+ Foot)

12/10/22 : Sporting – OM = 1 080 000 (Canal+)

04/10/22 : OM – Sporting = 757 000 (Canal+ Foot)

13/09/22 : OM – Francfort = 1 030 000 (Canal+)

0/09/22 : Tottenham – OM = 1 270 000 (Canal+) + 180 000 (Canal+ Foot)