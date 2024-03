OM: Qui va gagner la Ligue Europa selon les stats d’Opta ?

Les statistiques ne sont pas franchement encourageantes quant à la victoire de l’OM en Ligue Europa. Mais au moins le club marseillais peut-il sérieusement envisager d’éliminer Villarreal.

S’il est cité en favori, pour Opta comme chez les bookmakers, de son huitième de finale de la Ligue Europa dont il dispute ce jeudi soir contre Villarreal à l’aller, l’OM ne l’est pas pour la victoire finale dans le tournoi, d’après le spécialiste des études statistiques et prédictions, Opta.

3,5% de chances que l’OM remporte la Ligue Europa

Le club phocéen est au mieux un outsider et encore, n’est-ce pas franchement évident, compte tenu des chiffres qui lui sont attribués. Concrètement, le club marseillais a 55,7% de chances d’écarter son adversaire espagnol et valider son billet pour le tour suivant de la Ligue Europa. Mais après, ses chances de briller s’amenuisent de presque moitié. A savoir qu’il a 23% de chances d’aller en demi-finale, 8,6% de disputer la finale et à peine 3,5% de remporter la compétition.

Liverpool et Bayer Leverkusen en principaux favoris

C’est Liverpool qui est le principal favori à la victoire finale, les Reds ont 29,9% de chances de l’emporter. Ils devancent dans l’analyse prédictive d’Opta, le solide Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, donné en vainqueur à 21,7%. Si la logique est respectée, le futur lauréat est à chercher entre ces deux là.