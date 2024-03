OM ou Villarreal, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Chez les bookmakers de France, l’OM est donné légèrement favori de sa double confrontation face à Villarreal.

Plutôt épargné au tirage, de surcroît « chanceux » avec l’état de fraîcheur du vestiaire adverse touché par un virus gastrique, l’OM affronte Villarreal en Ligue Europa, pour une place en quart de finale de la compétition. Les Marseillais retrouvent sur le banc d’en face Marcelino, qui les a dirigé quelques semaine, avant son départ précipité par la frondes supporters.

L’OM est légèrement favori face à Villarreal

Olympique de Marseille – Villarreal est un affrontement sur le papier plutôt équilibré et cela se vérifie chez les bookmakers nationaux qui placent quand même le collectif phocéen en position avantageuse. A la question de savoir quelle équipe va se qualifier, la cote de l’OM est plus faible (donc plus probable) que celle de son adversaire, à 1,8 en moyenne (et même 1,81 sur Vbet), contre 2 et plus pour le Sous-marin jaune.

Vers un succès des Phocéens à l’aller au Vélodrome ?

Le club français reçoit le premier, ce jeudi dans son stade Vélodrome. Il est donné vainqueur à la cote moyenne de 1,9, le match nul est à 3,75 et 4 la victoire de la formation espagnole. Le match retour est quant à lui programmé le 14 mars, un peu plus tôt en début de soirée, dès 18h45.